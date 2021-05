La 3g S.p.A., impresa leader da 20 anni nel campo del BPO Business Process Outsourcing, ha aperto un contact center in città e cerca Team Leader e 100 Operatori Telefonici Outbound per l’attività di promozione e vendita di prodotti e servizi innovativi legati al mondo dell’intrattenimento e della pay TV per una grande azienda italiana di telecomunicazioni. Una risposta concreta alla richiesta occupazionale del territorio.

La 3g S.p.A. è una realtà produttiva che svolge le proprie attività esclusivamente sul territorio Italiano e oggi conta 6 sedi operative in Abruzzo, Lazio, Molise, Puglia e Sicilia – e clienti pubblici ma anche privati di assoluto rilievo nazionale ed internazionale nel campo finanziario, bancario, assicurativo, delle telecomunicazioni e media, dell’energia e delle utilities.

Dallo scorso novembre è operativa anche a Bari, in Via Salvatore Matarrese, ed ha avviato una progressiva e costante campagna di reclutamento di risorse per portare a regime la produttività e valutare anche eventuali espansioni future di organico.

L’attività lavorativa potrà svolgersi in formula mista: alternando periodi di lavoro in presenza presso la sede aziendale di Bari, che in lavoro da casa.

“Desideriamo incontrare donne e uomini motivati, senza limiti di età, ad intraprendere un percorso professionale insieme a noi, in cui la formazione continua, la flessibilità dell’orario lavorativo, così come il pagamento mensile garantito sono i capisaldi di questa azienda – le parole di Andrea Palombizio, responsabile dell’appalto che 3g gestisce da anni in partnership con il cliente -. 3g punta molto sul personale, cerchiamo persone desiderose di imparare e mettersi in giorno, orientate al miglioramento continuo e che guardino con entusiasmo alla possibilità di sviluppare nuove competenze grazie anche a piani formativi professionali di upskilling e reskilling”.

Visita il sito internet www.3gspa.net e candidati nella sezione ‘Lavora con noi’.