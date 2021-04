Si chiama “Il Lavoro cambia anche Noi”, è il tour promosso dall’Ugl che si concluderà il 1° maggio a Milano. Oggi, lunedì 12 aprile, il bus azzurro ha fatto sosta in piazza Libertà a Bari; obiettivo del tour è quello di raggiungere nei singoli territori tutti gli iscritti, i dirigenti e tutti i lavoratori, alle prese con una crisi economico-sociale che sta acuendo le disuguaglianze. Nell’occasione abbiamo provato a fare il punto sulla situazione del lavoro in Italia e in Puglia.

«Occorre mettere in campo politiche di concertazione con i Paesi che affacciano sul “Mare Nostrum” – ha sottolineato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL – realizzare accordi commerciali per valorizzare prodotti che rappresentano un’eccellenza del made in Italy. In tal senso è fondamentale puntare sul rilancio delle singole realtà territoriali per favorire una ripresa economica duratura e salvaguardare la coesione nazionale».

«L’economia del nostro territorio è basata sul turismo e sul commercio – ha evidenziato Antonio Caprio, Segretario UTL Bari – due settori che sono fermi da un anno per la pandemia, gli operatori stanno vivendo un periodo drammatico. Speriamo che con la vaccinazione le cose possano migliorare e soprattutto che il nostro territorio possa avere dei rapporti bilaterali con il mondo che affaccia sul Mediterraneo per poter esportare le nostre bellezze naturali e i prodotti del territorio».