Partite Iva Nazionali (PIN) ha pubblicato la terza Petizione in Senato, questa volta puntando il dito contro il “piano Cashless”, messo a punto da Governo, che premia chi non usa il contante negli acquisti, dichiarando tale manovra “costosa ed incoerente”.

“In un periodo come questo non sono ammessi errori di questo genere, soprattutto quando a pagarne le conseguenze sono sempre le micro e nano imprese – spiega il Presidente di PIN, Antonio Sorrento -. Abbiamo presentato in Senato, in connubio con Geirola della Rete delle Partite Iva e Gervasi di APIT, una petizione che illustra con semplicità una immediata soluzione che il Governo deve far propria con un conseguente immediato provvedimento”.

La proposta prevede:

1. Rimborso della cifra sostenuta per l’adeguamento allo “Scontrino Lotteria”, a mezzo credito d’imposta previa presentazione della relativa fattura o in detrazione delle tasse, imposte dei mese successivi (acquisto pistola lettura in 2d, adeguamento del registratore di cassa ed al sistema xml 7.0);

2. Abolizione della lettera c) art. 20 d.l. 124/2019 che prevede la segnalazione da parte del cliente nei confronti dell’esercente all’Agenzia delle Entrate;

3. Introduzione di una cifra minima di spesa, per lo scontrino lotteria , legato al settore di appartenenza o codice ateco;

4. Cancellazione delle commissioni bancarie al di sotto dei 20 € a carico dell’esercente di ogni settore indipendentemente dallo scontrino lotteria, visto la politica dello stato di incentivare il cittadino all’utilizzo di pagamenti elettronici nei negozi di vicinato; ( escluso gdo e online );

5. Esclusione dei buoni pasto o mensa dalla possibilità di gioco.

“Auspichiamo la dimostrazione di un senso di responsabilità di questo Governo, che oltretutto in queste ore piuttosto che pensare alla soluzione dei tanti problemi che attanagliano le aziende pensa ancora una volta al valzer delle poltrone”, conclude Sorrento. La Petizione la si può consultare al seguente indirizzo web: https://www.partiteivanazionali.it/page-4647005.html