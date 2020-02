Lo stato di agitazione è congelato fino al 10 marzo, ma la procedura di raffreddamento avviata in Prefettura tra le rappresentanze sindacali e l’Istituto Oncologico si può dire sia andata piuttosto bene. “Abbiamo ottenuto l’impegno formale da parte della Regione Puglia a pubblicare la deliberazione di impegno di spesa destinato alle assunzioni entro la fine di febbraio – spiega Domenico Losacco, segretario aziendale Fials -, entro il 10 marzo la stessa diventerebbe operativa, autorizzando l’Oncologico di Bari alle procedure assunzionali”.

“Inoltre – aggiunge – la Regione ha confermato formalmente la volontà di dedicare al Giovanni Paolo II di Bari ulteriori investimenti, in virtù del forte incremento della produzione degli ultimi 3 anni”.

“La direzione strategica – prosegue Losacco – si è impegnata formalmente ad avviare immediate assunzioni di personale infermieristico a tempo determinato per le sostituzioni delle quiescenze, assunzione di personale tecnico, immediato avvio delle procedure ricognitive per l’assunzione di personale autista, e nelle more di garantire alle due unità in servizio un supporto ancor più massiccio, l’autorizzazione ad un incremento delle prestazioni del servizio esterno”.

I rinforzi previsti all’organico non si fermano qui, sono infatti previste anche le assunzioni di due centralinisti; l’utilizzo della procedura concorsuale del“De Bellis” di Castellana Grotte per l’arrivo di due dietisti, l’assunzione di dirigenti biologi e l’assunzione di medici oncologi.

“Ringraziamo il Prefetto di Bari per aver dato alla Fials la possibilità di esternare le critiche condizioni di lavoro di alcune Unità Operative – ha concluso il segretario aziendale Fials – attendiamo la concretizzazione degli impegni assunti formalmente dalla Regione Puglia e dalla Direzione Strategica dell’Oncologico di Bari. Se disattesi proclameremo inevitabilmente lo sciopero”.