Emirates Airlines cerca personale. La compagnia aerea ha programmato una serie di incontri in tutta Italia, si chiamano Cabin Crew Open Day e “atterrano” a Bari il 9 gennaio. L’appuntamento è fissato alle 9 nel centralissimo Palace Hotel, in via Francesco Lombardi, 13. Attenzione però, perché i requisiti fissati dal vettore sono molto precisi.

Per esempio, non bisogna avere tatuaggi visibili indossando la divisa, altezza minima 160cm e portata minima del braccio in punta di piedi di almeno 212cm, così da raggiungere gli equipaggiamenti di emergenza su tutti gli aerei. Tutte le informazioni per candidarsi sono disponibili sul sito di Emirates Airline.