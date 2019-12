Il 19 Dicembre 2019 presso Aulab ci sarà la presentazione della 13esima edizione del corso Hackademy, master per diventare developer in soli tre mesi. L’evento di presentazione è aperto a tutti e si terrà nel Coworking Tech di Aulab a Bari dalle ore 17:30.

All’evento parteciperanno i docenti del corso e alcuni ex allievi, per dare diretta testimonianza agli interessati della validità degli insegnamenti ricevuti e dei feedback positivi a livello professionale dopo il corso. La presentazione è aperta a tutti, curiosi e interessati, e si potrà seguire anche in streaming sulla pagina facebook dell’evento.

La presentazione si terrà presso la sede di Aulab, fresca di ristrutturazione e ormai votata alla tecnologia: con connessione fibra ultra veloce, 4 aule formazione multimediali, 3 sale eventi, 2 sale riunioni attrezzate per video conferenze, lo spazio coworking, sala break e sala relax, reception e studio di registrazione multimediale.

Hackademy, 3 mesi di corso per diventare developer full-stack

Giunto ormai alla sua tredicesima edizione, forte di un’esperienza ormai rodata, il corso Hackademy si struttura in oltre 300 ore di lezioni ed esercitazioni pratiche e può essere seguito sia in aula, in presenza, che in streaming, da remoto, a casa propria o in aule messe a disposizione da remoto da Aulab.

La piattaforma online permette di scaricare lezioni e materiale didattico, mentre i tutor seguono e coordinano il percorso di studio della classe. Il Coding Bootcamp di Aulab consente di imparare a creare pagine web responsive in HTML e CSS in meno di un mese, per arrivare poi a costruire sistemi sempre più complessi grazie alla programmazione a oggetti in Laravel PHP e ai database SQL.

Perché diventare full stack developer

Il full stack developer è la figura in grado di programmare sia il back-end che il front-end di un applicativo, dunque uno sviluppatore completo che crea sia la parte visibile del sito, che quella che sta dietro, l’architettura interna che ne regola il funzionamento. Un ruolo fondamentale per qualsiasi tipo di azienda.

Il job placement nel settore IT è in costante crescita in Italia: ormai essere sviluppatori significa rientrare tra quelle figure professionali talmente ricercate dalle aziende che c’è più richiesta che offerta. Aulab garantisce inoltre ai suoi allievi una serie di colloqui in aziende partner, aumentando le possibilità di collocamento al termine del corso.

Chi è Aulab

Software house, scuola di formazione specializzata con studenti in tutta Italia, Coworking tecnologico unico nel suo genere, perché interamente dedicato a chi lavora in ambito web e sviluppo, Aulab si configura come un polo tecnologico innovativo, che vede al centro il coding e la comunicazione online. Negli anno Aulab ha formato centinaia di brillanti sviluppatori, creando un humus culturale proattivo all’interno delle sue aule.

Tra i fondatori ci sono due Innovation Manager nominati dal Ministero dello Sviluppo Tecnologico: Davide Neve e Giancarlo Valente, veri e propri acceleratori di impresa innovativa sul territorio, con il compito di traghettare le aziende verso l’implementazione di tecnologie digitali 4.0.

Informazioni sull’evento

Aulab, Strada San Giorgio Martire 2/D Bari

Start: 17:30

Data: 19/12/2019

Per seguire l’evento in streaming

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/events/489889451875132/

Twitch: https://www.twitch.tv/aulab_it

Contatti

Telefono: +39 3926024621

Mail: aulab@aulab.it