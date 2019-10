Come annunciato questa mattina i lavoratori della ex Auchan sono in sciopero davanti alla sedi di Modugno e Casamassima. In Puglia sono quasi 700 i dipendenti distribuiti su 4 punti vendita, di questi 247 a Casamassima e 140 a Modugno in seguito al passaggio alla catena Conad.

Finché non ci sarà una risposta dalla sede del Ministro dello Sviluppo Economico sulla vertenza che rischia di mettere in mezzo alla strada centinaia di famiglie, i dipendenti organizzeranno presidi davanti ai punti vendita. Oggi le sigle sindacali, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, hanno un incontro con i vertici a Roma per scoprire il futuro dei lavoratori.

