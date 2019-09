“Nata nei primi anni 50, vanta una delle più lunghe esperienze sul mercato. Specializzata nei settori forniture alberghiere e articoli da regalo, offre un vastissimo assortimento di attrezzature professionali per tutti i tipi di comunità con un magazzino scorte di marchi e aziende leader del settore che assicura la pronta consegna ai propri clienti”. Con una presentazione come questa, leggere l’ultimo post sulla pagina facebook dello storico negozio di articoli per la casa, fa davvero un brutto effetto.

“Fuori tutto. Vendita straordinaria per cessazione”. Dunque, dal 12 ottobre quella felice intuizione del fondatore, Antonio Lorusso, poi proseguita grazie all’impegno di tre generazioni, non ci sarà più. Colpa della crisi, certamente, del commercio elettronico anche, ma indubbiamente anche dei tanti centri commerciali sparsi tutti intorno alla città, che di certo non hanno aiutato, e non aiutano, i piccoli negozi. A Bari negli ultimi anni le attività che hanno chiuso definitivamente i battenti non si contano più.