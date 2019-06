Lavorarepervivere, tutto attaccato come si conviene agli ashtag di Twitter, attaccato come dovrebbe essere ognuno alla propria vita, e invece purtroppo così non è, almeno non nel senso della sicurezza sul lavoro. La cronaca continua a raccontare di decessi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, come fatalmente successo di recente a un Vigile del Fuoco nel Tarantino.

L’Unione Generale del Lavoro ha realizzato una campagna di volantinaggio nelle piazze e nelle strade italiane per sensibilizzare tutti a questo tema importante, nell’occasione abbiamo intervistato Antonio Caprio, segretario generale Ugl Bari, che a parte i numeri, è andato anche oltre.

“Vogliamo lanciare una nostra proposta di legge – ha detto Caprio – affinché la sicurezza sul lavoro diventi materia di approfondimento a scuola, anche perché i ragazzi di oggi sono quelli che entreranno nel mondo del lavoro domani, devono essere informati sui loro diritti, ma anche sui loro doveri”.