Il Grande Albergo delle Nazioni e l’Hotel Oriente cambiano guida. Al direttore Domenico de Pinto subentra Giovanna Petrosillo. Un avvicendamento necessario per gli alberghi della catena Piazza di Spagna View, società del Gruppo iH Hotels, per via del pensionamento dell’ex direttore de Pinto, 62 anni da oltre 41 nel mondo alberghiero, 30 dei quali trascorsi nelle vesti di direttore.

È stato lo stesso de Pinto, visti gli ottimi risultati ottenuti dagli alberghi negli ultimi due anni, a suggerire alla direzione generale del Gruppo iH Hotels il nome della Petrosillo, manager anche lei con un lungo trascorso nel settore alberghiero di alto livello, per dare la giusta continuità all’ottimo lavoro svolto dal suo staff.

“Lascio le strutture in buone mani e gli obiettivi fin qui raggiunti fanno ben sperare in un ottimo 2019, partito già col piede giusto nel primo trimestre, con un incremento del 30% del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2018. Giovanna Petrosillo – sottolinea de Pinto – saprà dare continuità al lavoro fin qui svolto e, laddove ancora possibile, un ulteriore contributo vista la sua grande esperienza professionale maturata ed i risultati già ottenuti in una struttura di grande prestigio della città, l’Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci di Bari”.

“Giovanna – conclude de Pinto – troverà a sua disposizione uno staff altamente professionale in ogni reparto, vero motore dell’attività, unanimemente riconosciuto tale dai nostri ospiti, che l’aiuterà in questa nuova e stimolante avventura. A loro ed a Giovanna i miei più sinceri auguri di buon lavoro”.