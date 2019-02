Una task force per l’occupazione si è tenuta ieri per discutere della situazione dei lavoratori dell’ipermercato Simply nel centro commerciale BariBlu di Triggiano. “Una vertenza occupazionale che come Assessorato allo Sviluppo – scrive Mino Borraccino – stiamo seguendo per mettere in salvo i numerosi posti di lavoro a rischio”. Al confronto erano presenti le sigle sindacali e i rappresentanti della società che gestisce la struttura. Assenti, invece, i proprietari dell’immobile.

Motivo di discussione è stato il costo elevato del fitto degli spazi. “I gestori – afferma l’Assessore regionale – hanno formalmente avanzato richiesta di riduzione ai proprietari. Legato a questo fattore economico purtroppo temiamo che ciò possa ripercuotersi sulle unità lavorative attualmente impiegate nell’ipermercato, circa 70, per le quali si teme una riduzione assolutamente da scongiurare”.

“Come hanno rimarcato anche i rappresentanti sindacali presenti – continua – occorre tutelare l’occupazione e inquadrare il risparmio dei costi di gestione su altre voci ma non sul taglio dei posti di lavoro, anche perché la società che gestisce l’Iperblu al momento non ha neanche avviato un’ipotesi di ammortizzatori sociali per i dipendenti, paventando però la diminuzione della forza lavoro”.

“Nel mio intervento – conclude l’assessore Borraccino – ho espresso le mie perplessità su questo modus operandi, pertanto abbiamo stabilito un nuovo incontro, sempre in task force, il prossimo 14 febbraio, alle ore 15, per acquisire maggiori informazioni, magari alla presenza anche dei proprietari dell’immobile, e trovare dunque una soluzione che salvaguardi l’aspetto sociale della tenuta dei livelli occupazionali”.