La Marshmallow Games, startup in forte crescita nel settore del gaming per bambini, sta cercando un software developer da inserire nel suo staff tecnico per la creazione di app educative per bambini dai 3 agli 11 anni, con lo scopo di educare in modo spassoso e stimolante.

Non c’è limite d’età poiché l’azienda cerca una persona motivata che abbia passione per l’innovazione e che sia predisposta al continuo aggiornamento. Il team è sempre in rapida crescita dove tutti hanno la stessa importanza nella realizzazione di un progetto.

La sede è a Bari e per chiunque volesse inviare la candidatura può farlo inviando una mail a careers@marshmallow-games.com. Sul sito della Marshmallow Games, nella sezione lavora con noi, ci sono tutte le caratteristiche richieste dalla giovane startup.