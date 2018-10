“Quando c’è un pericolo, noi interveniamo”. Sembra lo slogan di un vero supereroe e non è un caso che Tommaso Galtieri, titolare di Lavori Acrobatici Bari, si vesta da Spiderman, lo scalatore di palazzi per eccellenza.

In tanti questa mattina li hanno visti in azione in corso Vittorio Emanuele e la loro mise non è sfuggita all’occhio attento dei bambini innamorati dei personaggi della Marvel. “Quando lavoriamo – racconta – ci fermiamo su ogni balcone per fare foto e autografi. Il nostro scopo è quello di portare allegria e non soltanto sicurezza ai cittadini”.

“L’azienda – spiega – si occupa della messa in sicurezza dei palazzi e proprio la nostra celerità è il vanto dell’azienda”. Tommaso è un vero leader poiché crede che bisogna lavorare sempre accanto ai propri dipendenti per farli crescere direttamente sul campo.

“Abbiamo incominciato a lavorare al nord sui grattacieli – conclude Tommaso – e da qualche anno abbiamo deciso di operare anche su Bari, la nostra città. Uno dei lavori più importanti è stato il rosone di palazzo Fizzarotti, ma siamo anche intervenuti sulla scogliera di Polignano famosa per i tuffi”.

