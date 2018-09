Un totale di 140 associazione e oltre 2mila persone. Ci sono anche loro all’82esima edizione della Fiera del Levante di Bari per il Meeting del Volontariato organizzato dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola di Bari.

L’occasione giusta per dare visibilità e diffondere il senso civico e di solidarietà nella cittadinanza, mostrando il sostegno dato alle associazioni dal Csv e le attività che ogni giorno svolgono le stesse le associazioni.

“Le persone che sono qui testimoniano continuamente i valori della partecipazione e della solidarietà – sottolinea Giovanni Montanaro direttore Csv San Nicola – Questo meeting è una grande occasione per tutti, sia per i volontari sia per le associazioni che possono entrare in relazione fra di loro e dare un valore aggiunto”.