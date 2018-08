Si è conclusa positivamente la trattativa aperta tra FIALS-RSU e l’Amministrazione dell’IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari. Proroga dei contratti a tempo determinato e chiarezza per i lavoratori. Queste erano le richieste della Fials che era tornata a far sentire la propria voce, tramite il coordinatore Rsu Domenico Losacco.

Il traguardo è stato tagliato. Si è giunti ad un accordo sindacale finalizzato alla tutela dei diritti dei dipendenti dell’Oncologico di Bari. La soluzione delle problematiche presentate nella piattaforma rivendicativa è arrivata entro le scadenze predefinite.

“Prendo atto – ha affermato Losacco – della volontà del Direttore Generale e del Direttore Amministrativo di risolvere concretamente e in tempi brevi le questioni segnalate dalla FIALS-RSU che con la loro tenacia hanno permesso di stabilizzare il personale precario tecnico e infermieristico, di far riconoscere i tempi di vestizione e svestizione nonché di far attribuire il buono pasto sostitutivo al personale in servizio nelle giornate del sabato, domenica e festivi”.

Gli obiettivi raggiunti hanno portato alla sospensione dello sciopero indetto per il 21 settembre, ma lo stato di agitazione del personale permane in attesa di una risoluzione definitiva.