Dorme tranquillo il venditore di bibite e carne alla brace. Adesso l’autorizzazione ce l’ha. Abbiamo beccato l’ex venditore abusivo di granite che, dopo il corso voluto dal Comune, ha tutte le carte in regola.

Ma la vita dei venditori non è tanto facile. Per non farsi rubare la merce è costretto a stare alla sua postazione giorno e notte per tutta la durata della festa. In queste condizioni il pisolino è d’obbligo.