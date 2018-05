Porti Levante Security, i problemi non sono solo quelli denunciati dagli addetti in servizio a Bari, ma anche dai colleghi di Monopoli. Alla protesta di ieri, infatti, c’erano anche loro, e hanno fatto sentire la propria voce: “Sono costretti spesso a delle trasferte a spese proprie – ha raccontato Antonio Miccoli della Filcams Cgil Puglia – rimanono bloccati sulla ss16 e in estate sarà peggio, lavorano tutte le domeniche e i giorni di riposo sono comandati”.

“Si ritrovano anche a coprire dei turni da soli in un porto che sta crescendo – ha aggiunto – c’è quindi tutto un problema legato alla sicurezza da affrontare. Vivono male e lavorano male in questa situazione che sta colpendo un po’ tutti i porti dell’Autorità Portuale”.

Insomma, nonostante i numeri in aumento, come riconosciuto dagli stessi lavoratori, benefici e miglioramenti non se ne vedono, almeno per i dipendenti, che invece lamentano di subire tutta una serie di carenze organizzative sul piano del lavoro.

“Dopo questo sciopero – ha concluso Miccoli – qualcuno deve riflettere sul futuro di questi lavoratori e della Porti Levante. Con le alter organizzazioni sindacali e con tutte quelle del settore trasporti dovremo cercare di trovare una soluzione per dare dignità ai lavoratori e sicurezza ai porti”.