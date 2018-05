Continua il sit-in di protesta delle guardie giurate dell’Aeroporto di Bari. Dopo lo sciopero del 4 maggio, dalle 13 di oggi CGIL, Cisl e Uil hanno deciso di continuare la protesta per il rinnovo dei contratti nazionali che tardano ad arrivare.

“Un rinnovo fermo da 2 anni per colpa delle associazioni che non vogliono raggiungere alcun accordo – spiega Marco dell’Anna, segretario regionale UILTuCS -. Da parte loro è arrivata una contro piattaforma penalizzante che prevede l’aumento delle ore per alcuni servizi senza la dovuta retribuzione”.

“Secondo la loro proposta – conclude – non sono previste alcune migliorie per quanto riguarda la tutela dei lavoratori. Invece di andare avanti ci sono stati degli arretramenti in termini di diritti”.

