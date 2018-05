I ponteggi e i bracci meccanici sono ormai acqua passata. Tra un po’ quelle impalcature fastidiose e ingombranti non ci saranno più, al loro posto non ci dobbiamo stupire se vedremo operai che volteggiano sui palazzi.

Il primo avvistamento è stato in via Cairoli, dove due giovani operai legati a delle funi stavano ristrutturando il palazzo a due piani. Ma tutto ciò non ha niente a che vedere con l’altezza dell’hotel Parco dei Principi. Gli ospiti e i passanti sono rimasti sbalorditi nel vedere i manovali appesi ad una doppia corda.

Quella dell’albergo era una semplice dimostrazione dei dipendenti dell’EdiliziAcrobatica Spa, impegnati in alcune prove per l’appalto della pulizia dei vetri. Come precisa l’ingegner Perciante è un settore in continua crescita tant’è vero che sono alla ricerca di manovali che non abbiano il timore di abbandonare le rigidi impalcature.

Forse, con questa nuova tecnica, si vedranno gli operai con le imbracature, a differenza dei tanti che ogni giorno sfidano la sorte e non indossano neanche il casco.

1 di 5