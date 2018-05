“Il problema è serio, in questo momento sono messe in discussione anche le forme d’impiego del personale in termini si salute e sicurezza”. Marco Dell’Anna, dell’Uiltucs punta dritto al nocciolo della questione, la vicenda Porti Levante Security va avanti da tre anni, ma anzi che migliorare, la situazione sembra addirittura peggiorata.

“Il picco di passeggeri – dice Dell’Anna – sta impedendo alla società di riconoscere il piano ferire, che sono un diritto costituzionale dei lavoratori per recuperare dallo stress accumulato durante l’anno, in più la società sta richiedendo prestazioni straordinarie richiamando addirittura i lavoratori nei giorni di permesso e di riposo settimanale”.

Tutti motivi che hanno portato stamattina, come annunciato dai sindacati, alla giornata di sciopero dei dipendenti della Porti Levante Security, con tanto di sit in. La società, è noto, si occupa della sicurezza dello scalo barese. Tra le altre motivazioni alla base della protesta, la richiesta di riconoscimento del contratto porti per i dipendenti, di cui hanno goduto fino al 2013, mentre dal 2014 ad oggi gli è stato applicato il contratto per guardie particolari giurate.