I lavoratori ex OM Carrelli non si arrendono e scendono ancora una volta in piazza. Per loro, infatti, sembrerebbe esserci ancora una piccola speranza: alcune aziende sarebbero pronte a trattare per rilevare Tua Industries, la società che avrebbe dovuto reindustrializzare la fabbrica di Modugno ma che poi è fallita.

Di ufficiale non c’è nulla, ma dopo due aste deserte il curatore fallimentare ha concesso ancora una quindicina di giorni di tempo per trovare un possibile acquirente: il termine ultimo, adesso, è il 20 aprile. I lavoratori si sono ritrovati davanti alla sede della presidenza della Regione Puglia per chiedere chiarezza: è vero che ci sono delle aziende interessate? Quali sono i loro nomi? La notizia, infatti, è emersa dai giornali ma i sindacati ne erano di fatto all’oscuro, almeno fino a qualche giorno fa.

Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta dal presidente Michele Emiliano che non ha potuto confermare ufficialmente la faccenda, ma ha assicurato che in settimana convocherà i sindacati per chiarire definitivamente la situazione: “Si tratta di interessamenti concreti – ha ammesso Emiliano – ma al momento non ancora strutturati”.

1 di 3