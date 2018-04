Via libera alla stabilizzazione di tutti i precari della sanità pugliese. L’annuncio è stato dato dal responsabile del Dipartimento Promozione della Salute della Puglia, dottor Ruscitti, dopo l’incontro odierno in Regione.

Decisiva la grande manifestazione di protesta dei precari della sanità pugliese organizzata dalla Fials lo scorso 30 marzo. Considerati inoltre i risparmi conseguiti sulla spesa farmaceutica, oltre a stabilizzare i precari in possesso del decreto Madia si potranno predisporre nuove assunzioni oltre il perimetro della stabilizzazione.

Da subito sarà quindi disposta l’assunzione attraverso il concorso regionale per infermieri indetto dalla Asl Bari, che oltre alle previste assunzioni, sarà strumento ai fini dell’utilizzazione della graduatoria degli idonei, consentendo così di stabilizzare nelle aziende sanitarie della Puglia in cui prestano attualmente attività lavorativa, tutti i precari in possesso dei requisiti del decreto Madia . Quindi da subito saranno sbloccate le analoghe procedure concorsuali, con stabilizzazione dei precari, indette a Foggia e per le Ostetriche a Taranto.

Il dott. Ruscitti, su specifico richiesta della FIALS, ha peraltro assicurato di aver chiesto urgenti chiarimenti al Direttore Generale della ASL BR in ordine all’assunzione di un Infermiere attraverso utilizzo di graduatoria di una ASL della Provincia di Como, così come ha dato mandato al Direttore Generale della ASL FG di impedire il reclutamento di infermieri a tempo determinato attraverso avviso pubblico della Sanitaservice Asl Fg.