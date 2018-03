Negozi Mediaworld chiusi a Bari, Casamassima e Molfetta a causa dello sciopero nazionale. Adesione altissima anche nel barese. Sono a rischio centinaia di posti di lavoro. Lo sciopero è stato indetto perché nel recente incontro l’azienda ha dichiarato di non voler rinnovare il contratto di solidarietà in scadenza ad aprile. In questo modo, dicono i sindacati, si assisterà ai licenziamenti camuffati da trasferimenti.

Tra le altre contestazioni, poi, c’è quella relativa alla volontà di ridurre la maggiorazione domenicale dal prossimo primo maggio, dal 90 al 30 per cento. A fine mese, poi, chiudono i negozi di Milano centrale e Grosseto. Secondo quanto dichiarato dai sindacati, non sarebbero mai stati mostrati documenti tali che certifichino la crisi delle vendite. “L’azienda sviluppa il canale online a discapito dei negozi tradizionali – spiega Marco Dell’Anna, segretario regionale UILTUCS -. Si va avanti fino a quando non riprenderanno le corrette relazioni sia con i dipendenti che con i sindacati”. I lavoratori hanno scritto una lettera ai clienti, scusandosi per il disagio.

Siamo una grande azienda e vogliamo continuare ad essere protagonisti del mercato e dei vostri acquisti. Dare ai nostri clienti il migliore servizio possibile come da sempre accade. Vogliamo precisare che il nostro negozio non chiuderà. Da domani torneremo a darvi ciò che da 15 anni vi proponiamo con la nostra professionalità, che ci fa essere i numeri uno sul mercato.

Lottiamo non per reclamare qualcosa in più, ma ciò che ci è dovuto. Il lavoro domenicale toglie spazio alle nostre famiglie ed è giusto che ci venga riconosciuto in busta paga come avviene da 25 anni. Proposte alternative sono poco chiare e di dubbia interpretazione e realizzazione. Chiediamo chiarezza negli investimenti futuri, trasparenza nei numeri forniti e sui bilanci, futuro certo.

Solidarietà ai colleghi di Milano e Grosseto per la chiusura dei punti vendita a fine mese. Da domani saremo al nostro posto per dare ai clienti ad alla azienda la nostra migliore risposta: lavoro, passione, professionalità. Ci scusiamo per il disagio, ma è per darvi ancora il meglio.

1 di 16