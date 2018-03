Si preannuncia una Pasqua amara, l’ennesima, per i lavoratori ex Om Carrelli. Il 22 marzo l’asta fallimentare per rilevare Tua Industries, la società che avrebbe dovuto reindustrializzare la fabbrica di Modugno, è infatti andata deserta.

Ennesima beffa per i lavoratori, ennesima figuraccia per le istituzioni, in primis per chi aveva sbandierato ai quattro venti, con immancabile passerella alla Fiera del Levante, il salvataggio dell’azienda con la produzione della fantomatica “auto elettrica made in Bari”.

Adesso i riflettori sono tutti rivolti al 4 parile, vera e propria ultima spiaggia per i 180 operai. Il curatore fallimentare ha infatti lasciato un ultimo spiraglio: se entro quella data nessuno presenterà un’offerta scatterà inevitabilmente il licenziamento collettivo.

“Ennesima sconfitta per la Regione Puglia in questa vertenza – scrivono i lavoratori sulla pagina Facebook “Salviamo i lavoratori ex Om – Cosa ne sarà del futuro dei 180 lavoratori? Giù le mani dal capannone! La fabbrica è dei lavoratori”.