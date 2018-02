Le segreterie territoriali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl hanno indetto lo sciopero dei lavoratori il prossimo 26 febbraio. “A seguito dell’esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione conclusesi con esito negativo con l’azienda – sottolineano nel comunicato – le organizzazioni sindacali indicono una prima astensione dal lavoro di tutto il personale dell’Azienda Ferrovie Appulo Lucane per la durata di quattro ore lavorative”.

Da quanto si evince nel comunicato la vertenza riguarda: per il mancato riconoscimento del premio di risultato, nonostante il personale, in carenza numerica, abbia profuso produttività, efficientamento e qualità nel servizio e per il mancato confronto, richiesto da tempo dalle R.S.A., per discutere sulle problematiche inerenti alle attività lavorative.

“Le modalità tecniche dello sciopero – continuano -, nel rispetto delle fasce di garanzia sono le seguenti: personale di esercizio (capostazioni, macchinisti, capotreni, operatori di esercizio): dalle ore 16,45 alle ore 20,45, mentre per il restante personale ultime due ore della prestazione”.

I sindacati fanno sapere che comunque saranno garantite le prestazioni indispensabili e i servizi nelle fasce di garanzia concordate a livello nazionale.

