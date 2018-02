I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e Ugl Fna hanno indetto lo sciopero per i dipendenti del trasporto pubblico locale e regionale Marozzi Viaggi e Turismo, il giorno 11 febbraio. “Da parte del Finsita (Vinella), proprietaria dell’azienda Marozzi, c’è una forte indisponibilità a individuare le soluzioni idonee per i lavoratori – scrivono nel comunicato -. Per questo motivo abbiamo indetto lo sciopero che partirà dalle ore 20 fino alle 24”.

“Una crisi che rischia di lasciare a casa 85 lavoratori e dopo l’azienda ripropone il sistema del Tpl che da un lato è frastagliato, poiché non regge la concorrenza e non riesce a riassorbire gli esuberi, dall’altro lato non è in grado di sviluppare processi innovativi per i bisogni del Paese”.