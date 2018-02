Avevamo iniziato ad occuparci della questione FlipCall l’estate scorsa, quando alcuni lavoratori, costretti ad incappucciarsi per evitare ritorsioni, si erano rivolti a noi per denunciare alcune presunte irregolarità contrattuali.

Dopo l’entrata in vigore della nuova tariffa oraria, fissata dal nuovo contratto di lavoro a 6,51 euro, l’azienda aveva chiesto ai lavoratori il pagamento di una “tangente”, stabilita in 1350 punti. In altre parole, solo dopo il raggiungimento di tale punteggio sarebbero stati pagati secondo quanto previsto dal contratto.

All’attivazione di ogni campagna corrispondeva un punteggio. Qualora tale punteggio non fosse stato raggiunto, il lavoratore avrebbe lasciato all’azienda il 15 per cento del suo lavorato. Ebbene, siamo venuti a sapere che prima della fine del 2017, l’azienda ha anticipato i saldi, portando il punteggio da raggiungere a mille. In questo modo è stato ridotto il punteggio delle attivazioni. Di fatto nulla è cambiato.

Ciò che continuiamo a non comprendere fino in fondo, però, non è tanto il comportamento di una parte dei lavoratori, ma quello degli organi di controllo, per ora indifferenti all’idea di andare ad accertare tale comportamento, a detta di qualcuno ai limiti della legge.

Ed il sindacato in tutto questo? Ha semplicemente attaccato i lavoratori, invece di schierarsi a loro favore. L’idea che ci siamo fatti è che probabilmente vogliano piuttosto tentare di smascherare gli incappucciati e non lottare al loro fianco.