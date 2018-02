“Don Vincenzo era un papà per tutti noi. Adesso, invece, la Matarrese ha distrutto le nostre famiglie”. L’urlo di dolore arriva dalle decine di lavoratori della ditta edile che ormai da 5 anni vivono costantemente col terrore di non ricevere lo stipendio. Gli operai si sono ritrovati questa mattina per protestare davanti la sede della Prefettura.

“Abbiamo incontrato il Prefetto per cercare di trovare una soluzione per una situazione che sta creando un gran disagio a decine di famiglie – fa notare Luigi Sideri, segretario provinciale Filca Cisl – attualmente i lavoratori non percepiscono stipendio da 2 mesi e mezzo”.

Attualmente i lavoratori sono impegnati nel cantiere della ferrovia Bari-Taranto: “La situazione sta diventando insostenibile – aggiunge Giuseppe Ferrulli della Feneal Uil – la Matarrese deve pagare mensilmente come normale che sia”. “Porteremo avanti questa battaglia – aggiunge Antonio Delle Noci, segretario generale Filca Cisl – lo faremo finché non verranno riconosciuti i loro diritti”.