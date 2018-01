Grande successo nei primi giorni di apertura per il “Panzerotti Bites”, locale gestito dalla bitontina Vittoria Lattanzio assieme a Pasquale De Ruvo in una delle città più belle del mondo, New York.

I ragazzi sono sbarcati nella grande mela con il sogno di far conoscere un piatto tipico della cucina barese: il panzerotto. Il menù è molto vasto e si possono assaggiare i classici come pomodoro e mozzarella per finire con quelli all’avocado. Per il palato più goloso ci sono anche i panzerotti dolci come quello con il ripieno di ricotta, Nutella e Oreo.

I clienti, dai post-it attaccati nel locale, sembrano ampiamente soddisfatti e non mancano i commenti dei baresi che vivono nella città americana che finalmente possono riassaporare la nostra cucina tipica.

Gli elogi sono arrivati anche dalla stampa americana che su il New York Post ha dedicato un pezzo ai nostri connazionali. Non siamo certi che il panzerotto avrà un enorme successo nel paese oltre oceano.

1 di 3

print