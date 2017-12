“Un’adesione straordinaria con circa l’80% dei lavoratori, ma la cosa più importante è la presenza di oltre 70 persone sotto la sede di Sicuritalia, oggi 31 dicembre”. Parole di Antonio Miccoli, rappresentate della Cgil, che assieme alla Cisl e Uil, hanno indetto lo sciopero della vigilanza privata che durerà per tutto il giorno.

“Il motivo – spiega Miccoli – è che Sicuritalia, un azienda di 4mila dipendenti e una delle più grandi nel settore della vigilanza privata, ha deciso di modificare i calcoli sui fogli paga sulle voci di straordinario, maggiorazione del lavoro festivo e notturno. Una cosa che penalizza i lavoratori che mediamente perdono 100 euro al mese. Invece dell’aumento si è avuta una riduzione per un cambio nel sistema software del foglio paga”.

“Una situazione che non riusciamo più a sopportare – continua -. A novembre abbiamo avuto un incontro dove l’azienda ci ha risposto che possiamo anche continuare a scioperare ma la decisione è stata ormai presa. A gennaio partiranno le azioni legali contro la Sicuritalia per chiedere a un giudice se quello che hanno fatto è legale o no”.

“Questo sciopero – conclude – comporta un disservizio soprattutto per i privati che oggi sono aperti, come negozi e centri commerciali. Noi non ci arrendiamo e continueremo a lottare per i nostri diritti”.

