Da “casa di vetro” a casa delle blatte il passo è breve. Quella definizione, ormai diventata famosa, fu usata al tempo dal sindaco Antonio Decaro, deciso più che mai ad accogliere sempre i cittadini baresi ma anche a fare della trasparenza un marchio di fabbrica.

Oggi invece scopriamo che la situazione è un tantino diversa, in tutti i sensi. Sia figurativo ma soprattutto dal punto di vista “materiale”. C’è per esempio il caso di un cittadino che questa mattina si è trovato le porte del Comune sbarrate. L’uomo non è potuto salire nei “piani alti” nonostante bastasse poco per chiedere conferma dell’appuntamento e magari accompagnarlo.

Stamattina poi, l’entrata a Palazzo di Città di via Cairoli è stato scosso dal grido di una vigilessa impegnata nel turno di guardia: la donna si è ritrovata 4-5 blatte gironzolare nel gabbiotto già di per sé indecente in cui presta servizio. E poco importa se per raggiungere quello stesso ingresso bisogna evitare di calpestare il guano di piccione che abbonda sul marciapiede.

Non ci sembra questo il modo in cui dovrebbe presentarsi Palazzo di Città. Prima di chiedere maggior decoro ai propri cittadini, il Comune dovrebbe dare il buon esempio, iniziando dai suoi luoghi simbolo. Sul caso è intervenuto anche il consigliere Fabio Romito che ha stigmatizzato l’accaduto: “Non è tollerabile che la casa di tutti i baresi sia ridotta in questo stato”.

