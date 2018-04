Festa del lavoro, mentre Taranto prosegue il suo cammino inesorabile con un evento che ha ormai fatto le scarpe al così detto concertone di Roma, ecco il calendario degli appuntamenti organizzato dal Comune di Bari e diffuso quest’oggi

– alle 9:30 in piazza San Pietro il sindaco Antonio Decaro parteciperà allo scoprimento di una lapide e deporrà una corona “in ricordo dei lavoratori e dei cittadini, vittime della terrificante esplosione della nave Charles Henderson”. A seguire, la celebrazione della festa del Lavoro in piazza San Sabino organizzata da Cgil, Cisl e Uil;

– alle 10, in piazza dell’Odegitria il vicesindaco Pierluigi Introna parteciperà al convegno “Sicurezza: il cuore del Lavoro” organizzato da Cgil, Cisl e Uil;

– alle 10:30 presso il centro Congressi della Fiera del Levante il sindaco Antonio Decaro interverrà alla cerimonia della consegna delle Stelle al merito del lavoro. Saranno decorati 21 concittadini “che si sono distinti per nel proprio lavoro per singolari meriti di perizia, laboriosità e condotta morale”.

Senza voler suggerire di rincorrere Roma e Taranto, il calendario degli eventi previsto dal Comune di Bari è desolante come le occasioni di riscatto o la possibilità di trovare uno straccio di impiego decente e pagato adeguatamente che il Capoluogo pugliese sa offrire. Invitante come una seduta senza anestesia dal dentista. Tanto valeva non fare niente e mandare un messaggio con scritto: andate altrove o state a casa.