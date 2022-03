Tragico bilancio per un incidente avvenuto oggi pomeriggio, 13 marzo, verso le ore 18, sull’autostrada A16 fra Candela e Cerignola. Un furgone, con a bordo un gruppo di suore, per cause da accertare si è ribaltato, sfondando il guardrail e finendo in una cunetta. Sul posto i soccorsi del 118, la Polizia, i vigili del fuoco e l’elisoccorso. Traffico bloccato in direzione sud. I feriti sono stati trasferiti tutti al policlinico Riuniti di Foggia e all’ospedale Tatarella di Cerignola, ad eccezione di una persona trasportata all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza.