Furto di oltre trecento portafiori da una cappella storica del cimitero San Brunone di Taranto nella notte tra il 21 e il 22 febbraio scorsi. Ignoti hanno distrutto la porta della cappella e rubato i portafiori in metallo. Per farlo, avrebbero gettato sul pavimento terra e fiori inseriti nei vasi in onore ai defunti. Per portare via la macabra refurtiva avrebbero usato i cassonetti carrati che erano già presenti nel cimitero. Sul posto sono presenti delle telecamere, che potrebbero far luce sull’accaduto. Le indagini partono dalla Squadra Mobile jonica.