Un’avaria alla centrale a turbogas. Da questo guasto l’Uil pensa che dipenda la fuoriuscita di fiamme e fumo dalla raffineria Eni di Taranto. I cittadini hanno segnalato l’accaduto anche sui social. Le fiammate sarebbero state causate da un blocco temporaneo agli impianti. Questo blocco attiva in automatico le ecosentinelle che, subito dopo, attivano la fiammata e il fumo.

Al momento, sono in corso accertamenti per saperne di più sulla dinamica e per rimettere in funzione gli impianti. “Episodio non nuovo, purtroppo. Attendiamo che le autorità competenti ci diano informazioni sull’accaduto” è l’amara conclusione del movimento Giustizia per Taranto.