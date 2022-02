E’ precipitato dal quarto piano dell’edificio nel quale stava lavorando, mentre si trovava su un ponteggio esterno mobile. Un operaio di 61 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina, 19 febbraio, a Foggia. I soccorsi non sono stati agevoli: è stato infatti necessario attendere l’elisoccorso per trasportarlo in ospedale, perché in quel momento era l’unico mezzo a disposizione con a bordo un medico-rianimatore. L’operaio si trova ricoverato in rianimazione. Indagano carabinieri e lo Spesal sulle cause dell’accaduto.