Prosegue a pieno regime il piano vaccinale anti-covid in Puglia dove, ad oggi, il 33% dei pugliesi ha ricevuto la terza dose di vaccino (+3.6 rispetto alla media nazionale). Il ciclo primario (2 dosi) ha raggiunto l’82% dei pugliesi (+2.1%). La copertura per la fascia 5-11 anni è del 4.1%, (+1.2 rispetto alla media nazionale).

ASL BARI

Sono circa 14mila le somministrazioni di vaccino anti Covid assicurate nelle ultime 24 ore in tutta la provincia. La ASL di Bari – attraverso i suoi 21 punti vaccinali territoriali – continua ad erogare una media giornaliera di 13mila vaccinazioni fra richiami, seconde dosi e prime dosi, comprese quelle pediatriche. Nel complesso il 57 per cento della popolazione over 18 che ha concluso il ciclo vaccinale almeno cinque mesi fa ha già ricevuto la dose “booster” e le percentuali di copertura con terza dose per fascia di età, in particolare dai 50 anni in su, salgono progressivamente: 80,7% (over 80), 63,1% (70-79), 64,6% (60-69), 52,1 % (50-59). Prosegue regolarmente anche la campagna vaccinale per i bambini di 5-11 anni – arrivata a quota 3708 somministrazioni – e la relativa programmazione delle sedute da parte del Dipartimento di prevenzione scuola per scuola è in dirittura di arrivo.

Sul fronte dei contagi in ambito scolastico è incessante il lavoro di tracciamento degli operatori dell’Epidemic intelligence center della ASL che nella settimana 13-19 dicembre hanno registrato in totale 204 casi positivi, di cui 182 studenti e 22 operatori scolastici. I nuovi positivi sono così distribuiti: 79 nelle scuole primarie, (73 alunni e 6 personale scolastico), 50 nelle scuole secondarie di primo grado (46 alunni e 4 personale scolastico), 38 nelle scuole dell’infanzia (31 alunni e 7 personale scolastico), e infine 37 nelle scuole secondarie di secondo grado (32 alunni e 5 personale scolastico).

POLICLINICO DI BARI

Sono 24.563 le terze dosi di vaccino contro il Covid somministrate al Policlinico di Bari. In particolare sono stati 11.845 gli operatori sanitari che hanno ricevuto il richiamo e 1.608 gli studenti dei corsi di laurea di Medicina. Hanno completato il ciclo vaccinale con la dose aggiuntiva 7.817 pazienti fragili in cura presso i centri specialistici ospedalieri e 884 familiari e cargiver di soggetti ad alta vulnerabilità. Infine sono stati vaccinati con la dose booster 2.409 dipendenti universitari. Per quanto riguarda le vaccinazioni pediatriche dai 5 agli 11 anni negli ambulatori dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII sono state somministrate 394 dosi.

ASL BAT

Nella Asl Bat fino a oggi sono state somministrate 674.169 dosi di vaccino: i bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto già la prima dose sono 237. Di questi 74 sono stati vaccinati lo scorso sabato a Margherita presso l’hub vaccinale mentre 151 sono stati vaccinati presso gli studi dei pediatri di libera scelta. I giovani tra i 12 e i 19 anni che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono 53.080.

ASL BRINDISI

Sono circa 4.800 le dosi somministrate ieri nella Asl di Brindisi. Domani, 23 dicembre, saranno attivi i centri vaccinali di Brindisi (Bozzano), Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Oria e San Vito dei Normanni. Il 24 dicembre vaccinazioni in programma nei centri di Bozzano, nel capoluogo, a Fasano e Oria. Finora sono 1.470 le vaccinazioni pediatriche. I centri aperti il 23 per le vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni sono il PalaVinci a Brindisi, il plesso Bosco a Ceglie Messapica, l’istituto comprensivo di Erchie, la scuola Bianco – Pascoli di Fasano, l’istituto Croce – Monasterio di Latiano, le scuole De Amicis – Milizia di Oria e Lanza Del Vasto di San Vito dei Normanni. Il 24 dicembre saranno attivi il PalaVinci a Brindisi, l’istituto Brandi a Carovigno, Bianco Pascoli a Fasano e Croce – Monasterio a Latiano. I genitori possono presentarsi con i bambini solo previa compilazione del modulo di adesione al link https://forms.gle/bKqk3ocyxFhAe6rU9 compresa la modulistica indicata, da portare al momento della vaccinazione.

ASL FOGGIA

Sono 1.093.215 le dosi somministrate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale anti-covid. Il 90% delle persone di età superiore a 12 anni ha ricevuto la prima dose, l’82% ha ricevuto anche la seconda. Hanno ricevuto la terza dose di richiamo 162.867 persone. Ad oggi sono oltre 500 le bambine e i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni che hanno ricevuto la prima dose di vaccino. Da lunedì 27 dicembre entreranno ufficialmente in campo anche i Pediatri di libera scelta che offriranno il loro contributo nella campagna vaccinale pediatrica. In una riunione del Comitato Permanente Aziendale per la Pediatria la Direzione della ASL Foggia e i rappresentanti sindacali hanno condiviso procedure e protocolli per garantire la somministrazione in sicurezza. I genitori potranno prenotare il vaccino direttamente dal proprio pediatra che sarà disponibile per ogni chiarimento.

Comunicazione di servizio

I punti vaccinali della provincia di Foggia resteranno chiusi il 25 e il 26 dicembre.

Venerdì 24 dicembre saranno aperti i punti vaccinali di: APRICENA, CAGNANO VARANO, LUCERA, ORTA NOVA, SAN SEVERO (via Croghan e via De Palma).

Il call center per le prenotazioni vaccinali (800938810 e 0881.312174) sarà operativo sia il 24 dicembre che il 31 dicembre dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

POLICLINICO FOGGIA

Da lunedì 20 a mercoledì 22 dicembre (ore 13:30), presso gli ambulatori della UOC di Igiene universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, sono state vaccinate 980 persone con dose di richiamo anti SARS-CoV-2: 109 in condizioni di vulnerabilità e 3 caregiver, 53 operatori sanitari, 9 operatori scolastici, 378 adulti di 60 anni di età e più e 428 tra i 40 e 60 anni.

ASL LECCE

La campagna vaccinale in provincia di Lecce procede spedita con 8032 vaccinazioni effettuate nella giornata di ieri, di cui 1126 prime dosi, 828 seconde dosi, 6078 terze dosi. 821 bambini hanno ricevuto il vaccino ieri tra Museo Castromediano di Lecce, Capannone Ex Acait e nelle scuole di Colepasso, Matino, IC Falcone di Copertino, Galatina Polo 1, Gallipoli Polo 2, Botrugno, Campi salentina (foto), Lecce, Nardò, Maglie e Martano. Sono 3336 i bambini e le bambine di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ad aver ricevuto il vaccino finora.

ASL TARANTO

La campagna vaccinale in Asl Taranto, nella giornata di ieri, ha registrato un totale di 6.518 dosi di vaccino anti-covid somministrate negli hub e nelle strutture sanitarie. In particolare, 299 prime dosi per over 12 e 127 prime dosi pediatriche, 743 seconde dosi e 5.349 richiami. Il dato degli hub vaccinali riporta 397 dosi somministrate presso la SVAM e 998 dosi presso l’Arsenale a Taranto, 944 dosi a Ginosa, 936 dosi a Manduria. I medici di medicina generale hanno somministrato 2.277 dosi totali, 213 dosi sono state somministrate a domicilio. Nei presidi ospedalieri e in altre strutture sono state registrate 87 dosi totali, 525 dosi nelle farmacie.