Follia ad Andria. In pieno giorno e in una strada trafficata, un uomo ha afferrato per i capelli una donna, un’insegnante del luogo, facendola cadere e, dopo averla trascinata per alcuni metri, ha iniziato a colpirla con calci e pugni per rubarle la borsa. Solo l’intervento di un passante ha messo fine all’aggressione facendo fuggire il rapinatore. Grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza e alle testimonianze della donna e del passante, però, il malvivente è stato identificato. I poliziotti si sono recati alla casa del 28enne autore del gesto, dove è stata ritrovata anche la felpa indossata durante l’aggressione, e lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari mentre l’uomo continuava a negare dicendo di essersi appena svegliato.

1 di 3