Questa mattina intorno alle 5, in Piazza Giordano a Foggia, alcuni malviventi hanno distrutto la vetrata del negozio di estetica “Gamax”. I delinquenti hanno sfondato il vetro con un tombino, ma sono fuggiti senza alcun tipo di refurtiva per via della tempestività dei servizi di vigilanza.

Aver fatto suonare l’allarme ha infatti allertato l’istituto di vigilanza privata “Watchman Eye”, che ha segnalato il tutto alle pattuglie operative in zona. Sul posto, oltre alle Forze dell’Ordine per i rilievi tecnici del caso, si è recato anche il titolare dell’attività; proseguono le indagini, attraverso i sistemi di videosorveglianza, per poter risalire ai colpevoli.