Questa mattina in Puglia sono iniziate le somministrazioni della terza dose del vaccino anti-Covid19 per gli over 40 che hanno ricevuto la seconda o unica dose da almeno sei mesi. Per prenotare ci si può recare sia nelle farmacie abilitate, si può chiamare il numero verde 800-713931 oppure si può accedere al portale della Regione “La Puglia ti vaccina”. Per accelerare i tempi però, ci si può presentare negli hub – per ora 70 quelli attivi – senza prenotazione. Sempre oggi iniziano i richiami del vaccino per operatori scolastici: è stato predisposto un “booster” riservato al personale docente e non docente dai 40 anni in su e che ha concluso il ciclo vaccinale almeno 6 mesi fa.