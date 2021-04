Grigliata “amara” per 7 ragazzi, di cui 6 minorenni, sorpresi dai carabinieri in un’abitazione, dopo le 22, durante i controlli per contrastare la diffusione del virus. Per tutti loro è scattata una multa da 280 euro.

Sanzionati anche i titolari di due locali, per aver consentito la consumazione dei pasti da asporto, nei pressi della loro attività commerciale. Sempre nel Foggiano, altri 22 ragazzi assembrati sono stati multati perché sorpresi senza mascherina.