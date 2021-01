Fino a 10 ambulanze del 118 contemporaneamente in attesa di sbarellare il paziente, le immagini che pubblichiamo sono state girate questo pomeriggio al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

I mezzi provengono da tutto il Tarantino, compreso lo stesso Capoluogo di provincia, tra loro anche l’ambulanza della postazione di Manduria, con a bordo un uomo fratturato che attende di essere preso in carico dai medici del nosocomio dalle 11 di questa mattina.

Secondo le informazioni in nostro possesso giunte dal posto, il Pronto Soccorso è andato inizialmente in tilt quando è stato riscontrato un paziente positivo al coronavirus; la cosa ha reso necessaria la chiusura del reparto per le operazioni di sanificazione, durate all’incirca un paio d’ore

Una volta riaperto, il tutto si è nuovamente bloccato per la mancanza di posti disponibili, con gli equipaggi in attesa di sbarellare i pazienti e poter tornare operativi sul territorio. Al momento in coda ci risultano una decina di equipaggi, tutto il Tarantino può contare su 29 ambulanze.