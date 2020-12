Il passaggio in zona arancione deciso ieri pomeriggio dal presidente Emiliano è caduto sulla testa come un macigno sulla testa dei ristoratori. Dopo l’allentamento delle restrizioni per la discussa entrata della Puglia in zona gialla, tutti avevano provveduto a fare la spesa per riaprire le attività, spendendo migliaia di euro anche in previsione della giornata odierna, sperando in qualche “pranzo fuori” il giorno dell’Immacolata.

Appresa la notizia, nei gruppi delle chat di categoria è subito montata la rabbia, così a Foggia ieri sera una 50 di loro si sono dati appuntamento davanti alla Prefettura per protestare.

Locali sanificati, dipendenti richiamati in servizio, tavoli prenotati, tutto inutile, il simbolo dell’azione non sono tanto i cassonetti spinti in mezzo alla strada, ma il water colmo di cibo che vedete in foto, condiviso centinaia di volte sui social, un modo per simboleggiare migliaia di euro gettati nel cesso, per dirla senza girarci troppo intorno.