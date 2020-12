Un uomo di 69 anni, residente a Barletta, è stato trovato in casa senza vita, in evidente stato di decomposizione, riverso in una pozza di sangue. A dare l’allarme della sua scomparsa sono stati i vicini che non lo vedevano da cinque giorni.

Gli agenti della Polizia Locale, arrivati sul posto, hanno fatto irruzione nell’appartamento, dal quale proveniva un odore strano, come indicato da una vicina. All’interno hanno trovato l’anziano riverso sotto il tavolo in una pozza di sangue.

Sul posto sono intervenuti anche un’ambulanza del 118 della Misericordia di Bisceglie e l’automedica di Andria. Probabilmente la cause della morte, stando a quanto appreso, sono riconducibili a una caduta.