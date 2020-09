Ballare alle feste private è consentito. Gli eventi possono essere svolti normalmente, purché vengano rispettate le misure di sicurezza, quali la distanza e l’uso delle mascherine di protezione. Un concetto che, a quanto pare, non è entrato nella testa di molti e probabilmente è una delle cause dell’aumento dei contagi in questi ultimi giorni.

Da essere solo una cena con Ronn Moss, con in sottofondo l’Orchestra Filarmonica Pugliese, nella corte di Villa Ciardi, a Bisceglie, l’evento si è trasformato in una vera e propria serata danzante a cui, di certo, non partecipavano solo congiunti.

Durante la serata, al momento del ballo, rigorosamente senza mascherina, sono iniziati i selfie e abbracci con il divo di Beautiful, quasi come se il coronavirus, i decessi, i mesi di lockdown per arginare i contagi, fossero solo un lontano ricordo. Per non parlare della folla di gente che, sulle note di Jerusalema, ballava a pochi centimetri di distanza.