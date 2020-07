“Invito tutti a venire in Puglia. I contagi sono praticamente zero, non ci sono focolai locali e chi viene qui non rischia nulla”.

Lo grida a gran voce il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine della presentazione della nuova campagna di Pugliapromozione per il turismo.

“La nostra ordinanza che chiede a chi arriva in Puglia di segnalarsi è utilissima. Proprio ieri a Copertino sono arrivate tre persone dal Brasile che si sono segnalate – spiega -. La Asl, sapendo che venivano da un luogo a rischio, le ha sottoposte a tampone e abbiamo così individuato la loro positività”.

Dal 3 giugno ad oggi le persone che sono arrivate in Puglia e che si sono auto-segnalate sono 200.170.

“Come vedete il nostro sistema protegge i pugliesi e gli altri turisti, perché grazie alla collaborazione di chi arriva, sulla base di notizie precise, possiamo fare attività di prevenzione”, conclude Emiliano.