I controlli attuti dai Carabinieri contro le violazioni delle norme per il coronavirus, nei giorni di Pasque e Pasquetta, hanno portato alla scoperta decisamente insolita. Infatti nel corso dei servizi di perlustrazione, svolti anche in località rurali per controllare ville e casolari di campagna, i militari hanno rinvenuto 38 arnie.

L’insolito ritrovamento è avvenuto in un appezzamento di terreno in contrada “Pozzacchera”, della frazione Montegrosso. Le arnie sono risultate compendio del furto perpetrato a Ruvo di Puglia il 5 aprile scorso. Le cassette, considerato il particolare contenuto del valore di oltre 20mila euro, sono state piantonate tutta la notte, per poi essere restituite la mattina successiva al legittimo proprietario.