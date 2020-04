A piedi sulla statale 16 bis per raggiungere Molfetta. Stando alle norme del decreto per fronteggiare l’epidemia da Coronavirus si può passeggiare, ma solo nei pressi della propria abitazione. In questo caso però si è andato ben oltre. L’uomo, con sulle spalle uno zainetto, è stato immortalato da un cittadino mentre passeggiava in zona Sant’Angelo a Trani.

Una pattuglia della Polizia Locale, notato l’uomo sul ciglio della strada, l’ha avvicinato e di tutta risposta ha detto di voler camminare. Stando a quanto appreso il pedone avrebbe detto agli agenti che per necessità avrebbe dovuto raggiungere Molfetta. Dopo alcune insistenze è stato accompagnato alla più vicina stazione ferroviaria. Il pedone è stato regolarmente identificato.