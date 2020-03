Salgono i casi di coronavirus in Salento. Al momento, stando a quanto dichiarato su Gazzetta, sono 3 le persone risultate positive al tampone. Uno di questi è un anestesista dell’ospedale di Copertino.

Il primo test è stato effettuato nell’ospedale Vito Fazzi di Lecce, ma come da protocollo sarà esaminato ulteriormente al Policlinico di Bari.

Visto il risultato, la direzione dell’ospedale ha deciso di sanificare tutti gli ambienti, mentre le autorità stanno acquisendo i nominativi dei medici, infermieri e le altre persone che sono venute a contatto con il paziente.

Stando a quanto appreso, l’anestesista da qualche giorno aveva mostrato dei sintomi influenzali che non passavano, per questo ha deciso di mettersi in isolamento volontario non andando a lavoro.

L’uomo non sembra essere stato a contatto con il parrucchiere 58enne di Aradeo, a differenza della moglie e della figlia risultate positive al coronavirus.