Paura ieri sera alla stazione ferroviaria di Lecce. I viaggiatori a bordo del Frecciargento proveniente da Roma sono infatti rimasti bloccati a bordo un’ora e mezzo; uno di loro ha infatti segnalato alla Polizia un passeggero salito a Bari che andava dicendo di essere appena tornato dalla Cina.

Muniti di mascherine, a bordo del convoglio sono saliti gli agenti per identificare il viaggiatore, subito visitato. L’uomo ha dichiarato di essere stato sottoposto a controlli sia in Cina che in Italia. L’Asl di Lecce, nonostante la classificazione come un falso allarme, ha disposto il suo monitoraggio per 15 giorni, insieme agli altri passeggeri della carrozza su cui viaggiava.